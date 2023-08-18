Криминал 18 августа 2023, 12:16 Украинского бизнесмена Черняка заочно арестовали в России за финансирование ВСУ Суд заочно арестовал бизнесмена Черняка по делу о финансировании ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинского бизнесмена, владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка* заочно арестовал Хамовнический суд Москвы по делу о финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России. Об этом сообщил ТАСС.

«Постановлением Хамовнического районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Черняка*», — сказал судья.

Реклама

Бизнесмена заочно арестовали по статье о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) на два месяца с момента экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории РФ. Черняка* объявили в розыск.

Ранее Росфинмониторинг внес владельца Global Spirits в перечень террористов и экстремистов.

По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк* с партнерами перечислили ВСУ и «иным украинским вооруженным формированиям» более 500 млн рублей. Целью финансирования были теракты на территории России. В начале июля СК России объявил предпринимателя в розыск.

Global Spirits является крупнейшим в Европе алкогольным холдингом. В концерн входят производители водки «Хортиця», «Мороша» и «Первак».

* Включен в перечень экстремистов и террористов.