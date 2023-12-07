Важное 07 декабря 2023, 09:56 Украинского агента задержали за организацию диверсий в 15 регионах России ФСБ задержала в Калининградской области организатора диверсий в 15 регионах РФ РИА «Новости»

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Организатора диверсий в 15 регионах России поймали в Калининградской области. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ, сообщило РИА «Новости».

По заданию Киева мужчина подыскивал исполнителей для поджогов, пояснили в ведомстве. Против пособника украинских спецслужб возбудили дело по статьям о содействии в диверсионной деятельности и госизмене.

По данным ведомства, подозреваемый в мессенджерах стал сотрудничать с сотрудником украинских спецслужб Украины. По заданию куратора злоумышленник искал людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры.

С февраля по март этого года ему удалось привлечь к диверсиям несколько человек из 15 регионов. Установлено более 15 случаев поджогов, организованных украинских агентов. При этом правоохранители предотвратили пять из них, 10 исполнителей оперативно задержали, подчеркнули в ФСБ.

Кроме того, в ходе расследования дела задокументировали факт передачи преступником сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области.