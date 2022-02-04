Украинского агента приговорили к 12 годам колонии строгого режима

Агента разведки главного управления Министерства обороны Украины Константина Ширинга приговорили к 12 годам колонии строго режима, решение вынес Верховный суд Крыма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Военнослужащего осудили по статье УК РФ «Шпионаж», приговор вступил в законную силу.

«В отношении Ширинга были собраны исчерпывающие доказательства его причастности к сбору, хранению и передаче украинской стороне значительного объема разноплановой информации и сведений, составляющих государственную тайну», — говорится в сообщении ФСБ.

Защита Ширинга подала апелляционную жалобу в суд общей юрисдикции, но в удовлетворении прошения отказали.

Ширинга задержали сотрудники ФСБ в марте 2020 года по подозрению в шпионаже в пользу разведки Украины. По версии следствия, он привлек на свою сторону военнослужащую РФ Татьяну Кузьменко с целью задействовать ее в получении стратегически важных данных о воинских частях, расположенных на территории Крыма.

В июле 2021 года Кузьменко получила тюремный срок в виде восьми лет лишения свободы по статье «Государственная измена» с возможностью отсрочки приговора на два года.

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