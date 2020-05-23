Украинский суд вынес приговор женщине за пропаганду войны

Женщину признали виновной в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Этот прецедент — первый с начала вооруженного конфликта на Донбассе.

По данным следствия, осужденная публиковала «ВКонтакте» нарушающие конституцию Украины посты с призывами совершать действия для изменения границ страны. В прокуратуре уточнили, что «приговор суда — 3 года и 3 месяца лишения свободы с испытательным сроком на 1 год».

Ранее стало известно, что в Житомирской области Украины произошла стрельба. Погибли семь сотрудников Нацгвардии. Компания из девяти человек отдыхала у водоема, около часу ночи между ними возник конфликт. 58-летний арендатор водоема на почве «внезапно возникших резких неприязненных отношений» стал расстреливать своих друзей-киевлян из гладкоствольного ружья «ИЖ». Убийца был профессиональным охотником. Сначала он застрелил двоих мужчина, сидящих рядом с ним, отправился к остальным, которые ушли спать. Погибли семь человек. Спастись удалось только одному рыбаку. Услышав выстрелы, он убежал в лес, вышел в село и позвонил в полицию.