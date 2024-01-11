Криминал 11 января 2024, 19:35 Украинский солдат заочно получил 28 лет тюрьмы за пытки и убийство пленного Суд в ДНР заочно приговорил солдата ВСУ к 28 годам тюрьмы за убийство пленного Pxhere

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Верховный суд ДНР заочно приговорил украинского солдата, пытавшего и убившего российского пленного, к 28 годам тюрьмы строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

В марте 2022 года обвиненный задержал на одной из улиц Мариуполя раненого безоружного военного из России. Мужчина перенес бойца в близлежащий жилой дом для допроса. Украинский военный пытал пленного, а потом застрелил.

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«Суд согласился с позицией государственного обвинителя <…> и приговорил Зажиренко к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — передали в прокуратуре.

Ранее представители ООН признали факты массовых пыток россиян на Украине. Военных избивали, заставляли учить гимн Украины, не давали еды. Но никто не понес наказания. Не привлекли к ответственности даже тех, кто публично демонстрировал издевательства. Видео рассылали родственникам бойцов. Россия призвала ООН потребовать от Украины выполнения Женевской конвенции.