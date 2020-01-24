    24 января 2020, 11:12

    Украинский шпион делал в Крыму схроны с оружием и взрывчаткой. ФСБ задержала мужчину

    Александра Ломейко

    Украинские спецслужбы поручили жителю Крыма сделать на полуострове схроны с боеприпасами. Тайники появились в Симферополе, в них нашли пять килограммов взрывчатки. Мужчину удалось задержать, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
    Украинский шпион делал в Крыму схроны с оружием и взрывчаткой. ФСБ задержала мужчину

    «Задержан житель Республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами», — подчеркнули в ЦОС.

    В тайниках силовики нашли девять электродетонаторов, три запала, взрыватели и свыше пяти килограммов взрывчатого вещества.

    Украинский шпион делал в Крыму схроны с оружием и взрывчаткой. ФСБ задержала мужчину | Изображение 1
    Источник фото: ЦОС ФСБ

    ФСБ возбудила против мужчины уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов. По решению суда его арестовали. Специалисты ведомства продолжают расследовать случившееся.

    Украинский шпион делал в Крыму схроны с оружием и взрывчаткой. ФСБ задержала мужчину | Изображение 2
    Источник фото: ЦОС ФСБ

    В середине января бесхозный склад с боеприпасами нашли в крымском поселке Заветное Ленинского района. В нем спрятали патроны и гранаты.