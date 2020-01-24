Украинский шпион делал в Крыму схроны с оружием и взрывчаткой. ФСБ задержала мужчину

Украинские спецслужбы поручили жителю Крыма сделать на полуострове схроны с боеприпасами. Тайники появились в Симферополе, в них нашли пять килограммов взрывчатки. Мужчину удалось задержать, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Задержан житель Республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами», — подчеркнули в ЦОС.

В тайниках силовики нашли девять электродетонаторов, три запала, взрыватели и свыше пяти килограммов взрывчатого вещества.

Источник фото: ЦОС ФСБ

ФСБ возбудила против мужчины уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов. По решению суда его арестовали. Специалисты ведомства продолжают расследовать случившееся.

Источник фото: ЦОС ФСБ

В середине января бесхозный склад с боеприпасами нашли в крымском поселке Заветное Ленинского района. В нем спрятали патроны и гранаты.