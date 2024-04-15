Криминал 15 апреля 2024, 10:38 Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в Москве Baza: дрон «Баба-яга» нашли при обыске в фирме «АРД Сатком Сервис» в Москве

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В Москве при обыске в офисе компании, специализировавшейся на поставке телекоммуникационного оборудования, провели обыск и изъяли украинский дрон «Баба-яга». Директор «АРД Сатком Сервис» заявил, что купил его в зоне СВО для разработки российского аналога, сообщил Telegram-канал Baza.

Силовики явились в офис на Партизанской улице спустя 30 секунд после получения посылки с беспилотником. Они изъяли аппарат.

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Владелец компании заявил, что выкупил обезвреженный дрон у сотрудников, которые отправились в зону СВО. Мужчину интересовала встроенная в БПЛА система связи с антенной американской Starlink и модулем, который позволял подменять геолокацию. Его компания планировала исследовать конструкцию и создать российский аналог.

Вооруженные силы Украины использовали переоборудованные в боевые тяжелые промышленные гексокоптеры «Баба-яга» в зоне проведения спецоперации. Специалисты Центра комплексных беспилотных решений вычислили пути поставок и места сборки этих дронов.