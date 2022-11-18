Криминал 18 ноября 2022, 07:05 Украинский беженец в США остался без глаза из-за спора о националистах Salem Reporter: украинского беженца в США закрыли в сарае и избили после спора о нацизме Викимедиа

Читать 360tv в

Украинский беженец спустя несколько месяцев пожаловался в полицию США на друга семьи, который избил его после спора о националистах. Мужчина ослеп на один глаз, сообщил сайт Salem Reporter.

Драка произошла в мае в городе Кейзер штата Орегон, но заявление украинец подал только в ноябре. Уликами по делу стали показания его жены, медицинское заключение о травмах и запись телефонного разговора с обидчиком, который признал вину.

Реклама

Семья украинских беженцев переехала в США в апреле и остановилась у дяди супруги. Однажды вечером хозяин дома пригласил гостя, давнего друга. Компания выпила и разругалась. Мужчина обвинил беженцев в национализме. Дядя сначала попросил их выяснить отношения на улице, потому что дома были дети, а потом запер их в сарае.

Реклама

«Мужчина сказал, что услышал, как за ним захлопнулась дверь сарая, и сразу почувствовал опасность. Когда он услышал дверной замок, он понял, что это не будет мирный разговор», - написал в своем отчете полицейский.

Друг хозяина дома повалил его зятя на землю, сел на него и стал бить кулаком по лицу. Спустя время дверь открыли и унесли избитого мужчину на кровать. Врачи диагностировали у него повреждение нерва, травмы левой глазницы и носа, он ослеп на один глаз. Обидчика арестовали, но затем отпустили под залог. Его обвинили в нападении.