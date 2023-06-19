Криминал 19 июня 2023, 09:46 Украинских диверсантов сравнили с ИГИЛ Глава департамента МИД Полищук заявил о сходстве ДРГ Украины с ИГИЛ РИА «Новости»

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Формирование сети украинские диверсантов для совершения противоправных терактов на территории России ничем не отличается от деятельности ИГИЛ*. Об этом ТАСС сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Таким образом дипломат прокомментировал сообщения американских СМИ о создании Украиной агентурной сети в России для проведения диверсий.

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«Если такая сеть действительно существует, то она изначально является террористической. Такой же, как и организация ИГИЛ*, как и все остальные подобные группировки, с которыми международное сообщество активно борется», — сказал он.

Полищук отметил, что вопрос о достоверности такой информации необходимо адресовать ведомствам, которые непосредственно отвечают за расследование, предотвращение и отражение подобных атак.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.