Криминал 05 сентября 2023, 07:22 Украинские военные убили сослуживца за неудачную попытку завести машину Житель ЛНР Чернявский рассказал, как солдаты ВСУ убили сослуживца Министерство обороны Украины

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Отступая из села Смоляниново в ЛНР, военнослужащие Вооруженных сил Украины застрелили собственного сослуживца за то, что он не смог завести машину. Местный житель, очевидец преступления Виктор Чернявский рассказал об этом РИА «Новости».

Ночью 26 февраля 2022 года он услышал выстрелы возле храма и встал посмотреть, что произошло. Батюшка наблюдал вместе с ним. Украинские военные собирались отступать. Они подготовили две машины УАЗ и ГАЗ-66. Во вторую погрузили двух убитых военных. Один из солдат пытался завести УАЗ, но не мог. Это, по словам Виктора Чернявского, разозлило его сослуживцев.

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«Они стояли, угрожали, толкали его, свои же украинские военные. На него кричали: „Заводи машину!“. Потом начали толкать, столкнули из-за руля, избили немножко, потом прозвучал выстрел — и его забросили в кузов», — сказал он.

Неисправную машину вместе с телом, по словам местного жителя, бросили. Сами бойцы ВСУ уехали на ГАЗ-66 и попутном авто. Позднее с ним связалась сестра убитого и рассказала, что парень пошел служить в армию по контракту на год, чтобы потом устроиться пожарным.

На Запорожском направлении украинские военные убили и сожгли иностранного наемника, с которым служили. Он получил ранение и не мог самостоятельно идти.