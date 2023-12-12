Важное 12 декабря 2023, 12:42 Украинские спецслужбы вербовали маргиналов для терактов НАК: Украина вербует россиян-маргиналов для подрывов и поджогов

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Украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян, чтобы те устраивали подрывы и поджоги. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, сообщило РИА «Новости».

«Пресекались попытки украинских спецслужб <…> вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности», — передали в НАК.

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Также часто выявляли участие подростков в террористической деятельности. Всего в России с начала 2023 года удалось предотвратить 146 терактов и разоблачить 73 законспирированные террористические ячейки.

Ранее Национальный антитеррористический комитет выяснил, что спецслужбы Запада пытались дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе. С 2022 года удалось предотвратить 37 преступлений террористической направленности, но два все же совершили. В Калининградской области задержали подозреваемого в организации диверсий в 15 регионах России.