Криминал 19 ноября 2022, 10:38 Украинские хакеры попытались атаковать Роскомнадзор «Главный радиочастотный центр» Роскомнадзора сообщил об атаке украинских «Киберпартизан» Unsplash

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Хакерская группировка «Киберпартизаны» атаковала «Главный радиочастотный центр» Роскомнадзора. При этом хакеры не получили доступ ни к закрытой информации, ни к критически важной инфраструктуре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГРЧЦ.

Ранее киберпреступники сообщили в своем Telegram-канале о киберударе по системам ГРЧЦ, но преувеличили его результаты.

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«Одну из наиболее агрессивных попыток проникновения мы начали отслеживать еще в прошлом месяце. Наша служба противодействия кибератакам зафиксировала применение нарушителями против нас ранее нигде не использовавшуюся уязвимость», — рассказали в пресс-службе, добавив, что преступники ничего не добились.

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Сообщается, что вся ситуация в целом была управляемой. При этом проводили анализ действий нарушителей, находившихся в открытом контуре. Рабочие станции также не были зашифрованы, сейчас сотрудники имеют полный доступ к ним. По словам пресс-службы, ГРЧЦ фиксирует по 10 хакерских атак в день.

Днем ранее русские хакеры из Killnet сломали на полчаса сайт Белого дома. Они решили так проводить президента США Джо Байдена на пенсию.