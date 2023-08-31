31 августа 2023, 09:49
Украинские диверсанты собирались устроить теракты в Брянской области
ФСБ предотвратила теракты на военных и энергетических объектах Брянской области
Спецслужбы Украины отправили в Брянскую область диверсионно-разведывательную группу, чтобы устроить теракты на военных и энергетических объектах. Нападения предотвратили, злоумышленников обезвредили, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД 30 августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы», — сообщили силовики.
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В нее вошли кадровые сотрудники Службы безопасности Украины, Службы специальных операций и Главного управления разведки Минобороны Украины. Диверсантам поставили задачу устроить теракты на объектах энергетической и военной инфраструктуры России.
Нападения удалось предотвратить. В Навельском районе задержали пять подозреваемых, из них трое получили ранения. Еще двух силовики ликвидировали.
Агента спецслужб Украины схватили в Омской области. По заданию своих кураторов он занимался разведкой и готовил диверсии на объектах инфраструктуры.
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