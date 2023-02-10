Криминал 10 февраля 2023, 07:23 Украинская полиция закрыла глаза на изнасилование несовершеннолетней польскими наемниками РИА «Новости»: польские наемники изнасиловали несовершеннолетнюю в Николаевской области

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Полиция отказалась расследовать изнасилование несовершеннолетней в Николаевской области, потому что его совершили польские наемники. Об этом РИА «Новости» рассказал местный активист.

«На той неделе они изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку. Понятное дело полиция, как всегда — никакой реакции», — сказал мужчина.

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По его словам, польских наемников заметили в Очакове и Рыбаковке. Он заявил, что подпольное движение подготовило несколько акций возмездия и в ближайшее время их устроит.

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Николаевская полиция уже отказывалась заводить уголовное дело за изнасилование двух девушек в 2022 году. Собеседник агентства сказал, что от руководства Украины поступил приказ не обращать внимание на преступления польских наемников.

На стороне украинской армии сражаются бойцы из разных стран, газета The Washington Post насчитала от одной до трех тысяч иностранных легионеров. В феврале российский посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что посольство Украины свободно вербовало граждан Дании, и правительство закрыло на это глаза.