Важное 30 декабря 2022, 10:01 Украинец собирался устроить теракт на Северном Кавказе ФСБ схватила гражданина Украины за подготовку теракта на Северном Кавказе

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На Северном Кавказе в декабре схватили украинца, который по заданию спецслужб собирался устроить теракт. Он дал признательные показания, рассказал Центр общественных связей ФСБ.

Гражданин Украины приехал в Россию в качестве трудового мигранта. Силовики выяснили, что он работал на спецслужбы своей страны, поддерживал националистическую идеологию и готовил некое «преступление террористического характера». Мужчину схватили на улице, на допросе он во всем сознался и раскрыл свой план. Украинец сказал, что выступал против проведения спецоперации, поэтому решил пойти на преступление. Во время обыска нашли предметы, которые он собирался использовать для нападения. Подробности ФСБ раскрывать не стала.

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Ранее на Северном Кавказе и Урале схватили сторонников запрещенной исламской организации, которые отправляли боевиков в Сирию и на Украину. Силовики задержали организатора ячейки и 11 сообщников.

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