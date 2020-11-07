Украинец с ножом убил двух прохожих

В Металлургическом районе злоумышленник бросался на прохожих и наносил им многочисленные травмы. В итоге он убил двух человек, еще восьмерых ранил, в том числе восьмилетнего ребенка. ЧП случилось 7 ноября, около 15:20 по местному времени (16:20 — по Москве).

Правоохранители задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Им оказался 37-летний местный житель. Возбуждено дело по статье уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Полицейские выясняют все обстоятельства.

Нападавшему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, если окажется, что за нож он взялся из корыстных мотивов.