Украинец пытался незаконно провезти в Россию крупную сумму денег
Гражданина Украины задержали на границе с Россией. В его машине нашли более 31 тысячи долларов. Деньги не были задекларированы. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Южное таможенное управление.
Большую часть денег задержанный спрятал под пластиковую обшивку дверей авто, под подлокотник и сидения. Тем не менее, их нашли во время досмотра на таможне.
На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит наказание до двух лет тюрьмы.