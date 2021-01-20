Украинец пытался незаконно провезти в Россию крупную сумму денег

Большую часть денег задержанный спрятал под пластиковую обшивку дверей авто, под подлокотник и сидения. Тем не менее, их нашли во время досмотра на таможне.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит наказание до двух лет тюрьмы.