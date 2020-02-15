Украинец признался в незаконной ловле камбалы в Азовском море. Видео

Браконьер из Украины признался в незаконном вылове рыбы в Азовском море. Он выловил камбалу, хотя не имел ни разрешения, ни даже документов на судно.

ФСБ опубликовала видео допроса задержанного, на котором он рассказал, что он и еще три человека вышли в Азовское море из Приморского района. Они наловили камбалу, используя сетку.

«По документам собственник — знакомый, а вообще владельцем являюсь я», — рассказал задержанный о судне, которым он управлял и где находилась рыба.

Он признался в незаконном вылове и сказал, что не подвергался психологическому давлению со стороны сотрудников ФСБ.

Российские пограничники обнаружили в Азовском море судно с четырьмя гражданами Украины, которые к этому моменту успели выловить более 290 экземпляров камбалы-калкана. Капитан корабля, завидев пограничников, не стал останавливаться и попытался скрыться. Задержанных доставили в порт Керчи, передает РИА «Новости».

Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк сообщила ТАСС, что команда украинского судна задержана на 48 часов.