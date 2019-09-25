Украинец поставлял наркотики в Якутию. Его задержали

Жителя Украины задержали силовики на территории Якутии. Мужчину подозревают в организации поставки наркотиков. На съемной квартире у него нашли почти четыре килограмма запрещенного вещества.

Операцию провели сотрудники УФСБ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского ведомства.

Правоохранительные органы предполагают, что украинец организовал канал поставки наркотических средств в Якутии «в крупном размере».

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Украинец снимал квартиру в Якутске на улице Курашова. В ходе обыска у него нашли 10 свертков наркотических средств, общий вес которых превысил 3,8 килограмма.

Против гражданина Украины возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков в крупном размере.