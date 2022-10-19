Криминал 19 октября 2022, 11:37 Россияне стали жертвами кибермошенников из кол-центров на Украине — МВД Глава МВД РФ Колокольцев сообщил, что киберпреступления совершают из кол-центров Украины

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Киберпреступления, которые регистрируют в России, чаще всего совершают мошенники из кол-центров на Украине. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал об этом на пленарном заседании в Госдуме, сообщила «Дума ТВ».

«Значительные усилия сосредоточены на предотвращении киберхищений. В основном они совершаются из-за рубежа, преимущественно из кол-центров на территории Украины. Подтверждением тому является существенное сокращение ИТ-преступлений после начала спецоперации», — сказал он.

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Так, в марте зарегистрировали на 40% меньше таких преступлений, в апреле — почти на 30%. Однако преступники опять активизировались в июне. С начала года ущерб от киберпреступлений увеличился почти на 20%, до 65 миллиардов рублей.

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По словам министра, мошенники пользуются тем, что кредит можно оформить удаленно. Владимир Колокольцев назвал это одной из причин ухудшения ситуации. Он призвал подключить регуляторов и создать законодательные барьеры для совершения киберпреступлений.