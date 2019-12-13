Украденный телефон прислал владельцу фото вора

Телефон оснащен системой оповещения о краже, которая запускается при подозрительных действиях с устройством. Когда злоумышленник пытался снять блокировку с экрана, смартфон включил систему безопасности и сделал снимок.

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Через несколько секунд по «облаку» владелец гаджета получил видеоролик, на который попало лицо преступника. Обладатель телефона сразу же обратился в полицию. Стражи порядка пообещали в ближайшее время найти вора, потому что на видео хорошо видно его лицо.

Стоимость смартфона — около 12 тысяч рублей, отметил «Царьград».

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого.