Угрозы сыну Плющенко и Рудковской обернулись уголовным делом

Угрозы шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской обернулись уголовным делом.

«Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье „Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью“», — приводит ТАСС слова адвоката семьи Александра Карабанова.

Рудковская пообещала 1,5 млн рублей за сведения об угрожавших ее сыну людях Подробнее

Плющенко и Рудковская подали заявление в полицию в начале ноября из-за угроз их сыну Александру от неизвестных и вымогательства денег в соцсетях. Ранее в подмосковном управлении МВД рассказали «360», что начали проверку после обращения родителей Саши в полицию за помощью в этом деле.

Рудковская в своем Telegram-канале пообещала за помощь в поимке злоумышленников крупную сумму. «Жду часа расплаты! 1,5 миллиона рублей тем, кто сдаст эту шайку-лейку! Связь через наших адвокатов! Телефоны выше! Деньги завтра им передам в сейф! Анонимность гарантирую!» — написала Рудковская.

Сын Плющенко пошел по стопам своего отца. Гном Гномыч — так в семье называют Сашу — серьезно занимается фигурным катанием. Он также ведет активную жизнь в соцсетях. На его страницу в Instagram подписаны почти 350 тысяч человек. Всего в аккаунте более двух тысяч публикаций с фотографиями и видео с тренировок и из повседневной жизни мальчика.