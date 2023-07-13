Криминал 13 июля 2023, 16:02 Угрожавшую 12-летнему сыну тюменскую стримершу отправили под арест Суд отправил под арест до 11 сентября жительницу Тюмени, угрожавшую сыну во время стрима Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

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Центральный районный суд Тюмени отправил под арест на два месяца стримершу, которая угрожала 12-летнему сыну убийством во время прямой трансляции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале.

«Сегодня Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Г., 1990 года рождения, которая обвиняется в причинении своему ребенку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также в иных насильственных действиях», — указали в пресс-службе.

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В материалах, предоставленных суду, сообщили, что в период с 14 мая по 10 июля 2023 года жительница Тюмени била мальчика по малозначительным поводам. По данным правоохранительных органов, женщина заставляла сына жить в антисанитарных условиях, не обеспечила ему спальное место, средства гигиены и регулярное питание.

Стримерша отказалась признавать вину и заявила, что не применяла насилие к ребенку. Она лишь подтвердила, что регулярно оскорбляла мальчика.

После завершения предварительного следствия суд будет решать, виновна ли жительница Тюмени. Она пробудет под стражей до 11 сентября.

Запись стрима, во время которого женщина угрожала сыну, появилась в Telegram-каналах 10 июля. Во время трансляции она выгоняла ребенка из дома и требовала, чтобы он шел работать на завод.

Пользователи соцсетей обратились в органы опеки, чтобы стримершу привлекли к ответственности. После задержания жительницы Тюмени ее 12-летнего сына и второго ребенка, которому четыре года, направили в социально-реабилитационный центр.