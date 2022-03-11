Угрожавших терактами участников интернет-сообщества задержали в РФ и Белоруссии

В России и Белоруссии в ходе спецоперации задержали восьмерых участников сетевого сообщества, которые массово распространяли ложные сообщения с угрозами взрывов ТЦ и социальных объектов. Об этом сообщили в ФСБ.

Участники интернет-сообщества занимались лжеминированиями и рассылали сообщения с угрозами взрывов в России и Белоруссии, передал Telegram-канал ТАСС. Предполагаемыми лидерами сообщества оказались два 16-летних подростка, сообщил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Рассылкой угроз занимались молодые люди в возрасте от 13 лет до 21 года. Они принимали заказы на отправку ложных сообщений о минировании в специально созданном Telegram-канале. Там же злоумышленники публиковали отчеты о своей деятельности, сообщило «МВД Медиа».

Участники группы только за последние три месяца разослали более 80 ложных угроз. По данным полиции, в конце февраля они разослали в подразделения МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти письма о минировании учебных заведений, станций метро, отделений полиции и судов. Такое же сообщение поступило об угрозе взрыва в ТЦ в Красносельском районе. Правоохранителям также поступали звонки о минировании административных зданий и объектов социальной инфраструктуры.

В феврале ФСБ задержала 14 участников интернет-сообществ, рассылавших ложные сообщения о минированиях в учебные заведения в России, странах СНГ, ДНР и ЛНР.