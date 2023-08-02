Криминал 02 августа 2023, 17:04 Жителя Челябинска задержали в больнице за угрозы убить врача

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Сотрудники Росгвардии Челябинска задержали пациента, который грозил убийством врачу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Вечером 1 августа в горбольнице № 9 пациент начал угрожать врачу-травматологу и другим медикам убийством. Сотрудники медучреждения нажали на тревожную кнопку.

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Росгвардейцы задержали мужчину, который был пьян, размахивал руками и пытался ударить окружающих. Он ранее был дважды судим. Возбуждено уголовное дело.