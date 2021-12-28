Угрожавшего гранатой в ТЦ «Метрополис» арестовали на два месяца

Мужчине, который напугал посетителей и персонал торгового центра «Метрополис» похожим на гранату предметом, выбрали меру пресечения. Его отправили за решетку на два месяца.

Суд принял решение об аресте обвиняемого в хулиганстве с учетом позиции прокуратуры, сообщило столичное ведомство в Telegram.

«Суд избрал в отношении 47-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 февраля 2022 года», — уточнили в прокуратуре Москвы.

В надзорном органе напомнили, что 26 декабря мужчина угрожал в ТЦ окружающим схожим с гранатой предметом и создал «своими действиями опасность для жизни и здоровья» находившихся в «Метрополисе» людей.

Пришедший в ТЦ человек попытался украсть товар в одном из магазинов. Его остановили охранники. На требование заплатить за украденное мужчина достал фиктивную гранату, грозился ее взорвать и скрылся.

Задержали злоумышленника в этот же день. Сотрудники уголовного розыска столичной полиции установили его личность менее чем за два часа.