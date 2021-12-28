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    28 декабря 2021, 23:18

    Угрожавшего гранатой в ТЦ «Метрополис» арестовали на два месяца

    Суд арестовал пришедшего с гранатой в ТЦ «Метрополис» мужчину до 26 февраля

    Александра Ломейко

    Мужчине, который напугал посетителей и персонал торгового центра «Метрополис» похожим на гранату предметом, выбрали меру пресечения. Его отправили за решетку на два месяца.

    Суд принял решение об аресте обвиняемого в хулиганстве с учетом позиции прокуратуры, сообщило столичное ведомство в Telegram.

    «Суд избрал в отношении 47-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 февраля 2022 года», — уточнили в прокуратуре Москвы.

    В надзорном органе напомнили, что 26 декабря мужчина угрожал в ТЦ окружающим схожим с гранатой предметом и создал «своими действиями опасность для жизни и здоровья» находившихся в «Метрополисе» людей.

    Пришедший в ТЦ человек попытался украсть товар в одном из магазинов. Его остановили охранники. На требование заплатить за украденное мужчина достал фиктивную гранату, грозился ее взорвать и скрылся.

    Задержали злоумышленника в этот же день. Сотрудники уголовного розыска столичной полиции установили его личность менее чем за два часа.