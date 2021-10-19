«Угрожал органы перерезать». Житель Люберец попытался задушить таксиста

Пассажир попытался задушить водителя такси в Люберцах. У нападавшего могут быть психические проблемы. Такое мнение в разговоре с «360» главный герой истории — таксист Баха.

«Заказ поступил в девятом часу вечера. Я подал машину, ожидал. Сначала спустился пожилой человек вместе с молодым. Человек, которого я вез, вообще инвалид. Возраст — 50-55 лет», — рассказал собеседник «360».

По его словам, как только поездка началась, пассажир спросил водителя, может ли тот выйти из машины, а потом поинтересовался, по какой дороге поедет. Мужчина рассказал, что в прошлый раз из-за маршрута поругался с водителям.

«Может, какой-то психически неуравновешенный. Потому что становился то агрессивным, то нормальным» — заметил Баха.

Он добавил, что пассажир заводил разговор на темы национальности и несколько раз пытался оскорбить таксиста.

«Два удара мне сзади в голову, тогда я уже остановился, включил свет. Дальше он мне угрожал глотку перерезать, органы перерезать. Он душить напал», — вспомнил он.

После трех попыток задушить, таксист позвонил диспетчерам и попросил забрать пассажира. В свою очередь нападавший стал рассказывать водителю, что сейчас приедет ФСБ. На место действительно приехали какие-то люди.

«У меня такое предположение, что кто-то из органов. Один из тех кто приезжал, сказал: „Дядя Сереж, ну это какой уже раз“», — сообщил таксист.

Он отметил, что полиция приехали уже после того, как неадекватный пассажир уехал.

Ранее стало известно, что пьяный пассажир во время поездки оскорблял водителя, таксиста и угрожал перерезать ему горло.