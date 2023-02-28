Эксклюзив 28 февраля 2023, 02:50 «Угрожал детям и взрослым». Сестра погибшего жителя Подмосковья рассказала, что убийца держал в страхе весь подъезд Житель Подмосковья зарезал соседа из-за постоянного шума и запаха табачного дыма РИА «Новости»

Читать 360tv в

Житель Пушкино погиб от рук соседа, который подкараулил его в подъезде. Мужчина нанес своей жертве смертельные удары ножом. Родная сестра погибшего рассказала «360», что все соседи боялись подозреваемого, ведь он угрожал не только взрослым, но и детям.

«С утра с братом разговаривали, в обед его уже не стало. Сергей неоднократно обращался в полицию с жалобами. Также и другие соседи боялись этого человека. Он же угрожал не только взрослым, но и детям. Поэтому мы надеемся, что его накажут по полной мере», — сказала она.

Реклама

Жительница Подмосковья отметила, что неравнодушные горожане помогли собрать средства на похороны ее брата.

Реклама

«Как многие сказали, мой брат погиб, спасая жизнь другим людям. Мы обязательно будем бороться за справедливое наказание», — резюмировала она.

Еще одна родственница убитого Наталья рассказала, что Сергей был спокойным человеком, поэтому не мог спровоцировать какой-либо конфликт.

В настоящее время следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело. По данным регионального СК, подозреваемый признался, что совершил преступление на почве бытового конфликта. По его словам, с погибшим у него неоднократно возникали ссоры из-за постоянного шума от квартиры соседа и запаха табачного дыма.

Криминалисты осмотрели место убийства и изъяли орудие преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.