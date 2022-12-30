Криминал 30 декабря 2022, 15:47 Угонщиков автомобиля Lexus LX-570 задержали в Новосибирской области

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Сотрудники полиции Новосибирской области задержали мужчин 40 и 48 лет, которые причастны к угону автомобиля Lexus LX-570. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

В декабре 2022 злоумышленники похитили автомобиль стоимостью шесть миллионов рублей, планируя перегнать его в Алтайский край, а затем продать.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже в крупном размере. Сейчас обвиняемые находятся в СИЗО.

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