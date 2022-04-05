Сотрудники петербургской полиции оперативно раскрыли несколько дел. Среди них — угон автомобиля сожительницы и кража денег у пенсионерки через приложение банка. О происшествиях в Северной столице сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Похищение автомобиля

Женщина осталась без машины в понедельник 4 апреля. Она обратилась в полицию. По словам женщины, ее бывший сожитель похитил ключи от автомобиля Volkswagen Polo и уехал.

Мужчину задержали около 12:00 того же дня. Сотрудники полиции Кировского района Петербурга остановили его за рулем авто у дома № 32 дома по проспекту Маршала Жукова. У него были признаки алкогольного опьянения. Правонарушителя отвезли в отдел полиции.

Мужчине 41 год. У него уже есть судимость.

Ущерб от угона оценили в 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции осмотрели похищенное имущество и вернули его женщине.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 части 1 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Также в отношении мужчины составили административный протокол статьи 12.8 части 1 КоАП РФ. Угонщику уже огласили приговор. Ему вручили подписку о невыезде.

Пьяный школьник

Завуч петербургской школы сообщила сотрудникам полиции, что один из учеников четвертого класса находится в алкогольном опьянении. Заявление поступило в отдел ГУ МВД Невского района.

Инспектор ОДН оперативно отреагировал на сообщение завуча. Он быстро приехал в школу на улице Белышева. Ученика осмотрела бригада скорой помощи. У него обнаружили острое отравление этанолом. Школьника уже госпитализировали в детскую городскую больницу. Его состояние врачи оценили как средней тяжести.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Автомобиль наехал на велосипедиста с маленьким ребенком

Сотрудники полиции задержали водителя, который наехал на велосипедиста с маленьким ребенком. ДТП произошло у дома 43 по Петергофскому шоссе.

Утором 4 апреля 34-летний велосипедист пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Вместе с ним ехал пятилетний сын. Ребенок находился в специальном сиденье. На них наехал 29-летний мужчина, управляющий автомобилем Mitsubishi АSХ.

Пострадавших госпитализировали, у обоих состояние средней тяжести.

ГУ МВД региона разбирается в произошедшем.

Похищение денег у пенсионерки через приложение

Мужчина попытался обокрасть пенсионерку в одном из сетевых продуктовых магазинов. Он планировал похитить ее деньги через мобильное приложение банка.

Женщина позвонила в полицию Бокситогорского района Ленинградской области. 69-летняя пенсионерка рассказала, что забыла телефон сетевом продуктовом супермаркете. За два часа, пока она вспомнила о пропаже, неизвестный «увел» с ее счета свыше 24 тысяч рублей.

Сотрудники полиции вели дело «по горячим следам». Они задержали 22-летнего продавца. Полиция считает, что именно он пытался обокрасть пенсионерку. Ему нужны были деньги для погашения долга перед другом.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о не выезде.