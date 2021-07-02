Уголовные дела о подделке документов возбуждены в Кемерове

Возбуждены три уголовных дела из-за подделки документов на строительство детского сада в Александрове. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Компания, с которой был заключен контракт предоставила банковскую гарантию на 40 миллионов рублей, а договор о строительстве на 59 миллионов рублей. Позже выяснилось, что документы поддельные.

«По результатам их рассмотрения возбуждено три уголовных дела по ч. 1, 3, 5 ст. 327 УК РФ «Подделка и использование заведомо поддельных документов», — рассказали в прокуратуре по региону.