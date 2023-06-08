Криминал 08 июня 2023, 17:23 Уголовные дела двух членов банды Басаева и Хаттаба рассмотрят в суде СК: завершилось расследование уголовных дел в отношении участников банды Басаева и Хаттаба РИА «Новости»

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СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершил расследование уголовных дел в отношении двух членов банды террористов Шамиля Басаева и Хаттаба. Материалы передали в суд, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.

Фигурантами стали Алавди Батыкаев из Чечни и Эдуард Валиахметов из Татарстана. Их обвинили в преступлениях сразу по трем уголовным статьям — «Участие в банде», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь военнослужащих».

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По версии следствия, 29 февраля 2000 года Батыкаев и Валиахметов в составе банды под общим руководством Басаева и Хаттаба участвовали в нападении на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Это произошло в горно-лесистой местности в районе чеченского села Улус-Керт.

«Нападение они осуществили с трех сторон, при этом Батыкаев и Валиахметов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих», — уточнили в Следкоме.

Нападение завершилось только утром следующего дня. Погибли 84 военнослужащих, еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Уголовное дело в отношении Валиахметова выделили в отдельное производство. На момент атаки член банды Басаева и Хаттаба был несовершеннолетним.

В СК отметили, что следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовные дела передали в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба Следственного комитета напомнила, что 21 участник нападения на военнослужащих уже предстал перед судом. Все они получили длительные сроки. Суды рассматривают дела в отношении других четырех членов банды.

Еще пять человек объявили в розыск по этому уголовному делу. Двух фигурантов ликвидировали, когда они оказали вооруженное сопротивление.