Криминал 05 февраля 2023, 18:36 Уголовное преследование академика РАН Багаева прекратили Адвокат Шишебаров заявил о прекращении дела против 81-летнего академика РАН Багаева РИА «Новости»

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Состава преступления в действиях 81-летнего научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения РАН академика Сергея Багаева не нашли. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против ученого закрыли. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил представляющий интересы академика адвокат Геннадий Шишебаров.

Защитник пояснил, что постановление о прекращении уголовного дела следователь вынес 10 января. Академику объяснили, что он имеет право на реабилитацию с компенсацией морального вреда.

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Уголовное дело против академика Багаева завели в феврале 2022 года. Подробностей следователи не раскрывали. Но источники СМИ сообщали, что дело касалось контракта на разработку оптической системы лазера стоимостью два миллиарда рублей.

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За выполнение работ взялась коммерческая структура, которой руководил Багаев. Но следователи посчитали, что контракт фиктивный, так как все работы выполнили сотрудники института на принадлежавшем организации оборудовании.

В рамках расследования также задержали директора Института лазерной физики Алексея Тайченачева, обвиненного в превышении должностных полномочий.