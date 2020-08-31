Мужчина ногами избил собаку в лифте в Екатеринбурге

По данным ИА «ФедералПресс», об этом стало известно после просмотра видео с камер в лифте. Мужчина несколько раз пнул животное ногой с такой силой, что оно отлетело к стене. Женщина, которая ехала с ним в лифте, взяла животное на руки, чтобы это прекратить.

Когда об этом узнали жители дома, собаку отравили к ветеринару, а на мужчину заявили в полицию. Сейчас на него завели уголовное дело, проводится проверка.