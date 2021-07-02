Уголовное дело завели за хищение 4 млн рублей, выделенных на нацпроект, в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело после проверки подготовки национального проекта «Жилье и городская среда» в Ленинградской области. Выяснилось, что четыре миллиона рублей, которые на него выделили, были похищены. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Всего по контракту было выделено 10,3 миллиона рублей. Из них почти четыре были присвоены из-за халатности чиновников. Найдены ли подозреваемые, и какие именно работы уже успели провести, пока неизвестно.