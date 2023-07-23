Криминал 23 июля 2023, 18:42 Уголовное дело завели в Волгограде за осквернение памятника «Родина-мать» Прокуратура: в Волгограде возбудили дело после осквернения памятника «Родина-мать» РИА «Новости»

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Жительница Самары стала фигурантом уголовного дела после того, как выложила в соцсети видео, где якобы трогает грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Волгоградской области.

«Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ („Осквернение мест захоронения“)», — указали в ведомстве.

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По предварительным данным, 21 июля 23-летняя девушка, находясь на Мамаевом кургане, совершила «пренебрегающие нормами морали и нравственности действия» и выложила ролик в Сеть.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование, которым занимается полиция.

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