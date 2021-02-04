Уголовное дело завели в отношении таможенника за прослушку коллег

По информации следователей, мужчина разместил «жучок» в кабинетах должностных лиц. С помощью этого устройства он шпионил за ними. Уточняется, что 40-летний инспектор самостоятельно изготовил приспособление для прослушки.

Петербуржец заявил, что не знал о незаконности такой деятельности. Нарушителю грозит штраф до 200 тысяч рублей. Кроме этого, он может получить тюремный срок до четырех лет.