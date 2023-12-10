Криминал 10 декабря 2023, 19:19 Уголовное дело завели в Москве после нападения собаки на младенца СК Москвы завел дело после нападения собаки на трехмесячного младенца РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нападение немецкой овчарки на трехмесячного младенца в Новой Москве обернулось уголовным делом. Пресс-служба столичного главка СК подтвердила, что ребенка с множественными травмами доставили в городскую больницу.

По данным криминалистов, в минувшую субботу, 9 декабря, немецкая овчарка вытащила ребенка из коляски на участке поселка Сосенское в Новой Москве, пока мать ненадолго отлучилась. Покусанного младенца забрали прибывшие на место врачи.

Реклама

Следователи завели уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства происшествия.

По данным Telegram-канала Shot, на ребенка напала охранявшая дом собака. Пострадавшего младенца поместили в реанимацию. Врачи пока не дали прогнозов о его дальнейшем состоянии.