Уголовное дело завели в Москве по факту смерти пациента после заражения коронавирусом в клинике

Уголовное дело возбудили в Москве после заражения пациента одной из клиник коронавирусом и его смерти. Мужчину выписали из больницы в состоянии, когда требовались реанимационные меры.

Следственный комитет, по данным источника ТАСС, возбудил уголовное дело на «Европейскую клинику». Ее сотрудники заразили одного из пациентов коронавируса, но попытались скрыть этот факт. Они игнорировали просьбы оказать неотложную помощь, потому что боялись, что клинику придется закрыть на карантин, а сотрудников отправить на самоизоляцию.

Медики не предприняли каких-либо действий даже после того, как у пациента начало ухудшаться состояние. Они указали в документах ложные сведения и выписали под домашнее наблюдение. Однако состояние пациента уже требовало реанимационных действий. Позже он умер в одной из столичных больниц.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.