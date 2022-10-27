Уголовное дело завели в Канске на напавшего на школьника учителя | 360°

Криминал 27 октября 2022, 16:20 Уголовное дело завели в Канске на напавшего на школьника учителя СК открыл дело в отношении физрука, напавшего на школьника в Канске РИА "Новости"

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Следователи завели уголовное дело на учителя физкультуры, который чуть не задушил ученика в Канске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В Канске возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогом, применившем физическую силу в отношении школьника», — сказано в сообщении ведомства.

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Дело открыли после проведения проверки по сообщениям, опубликованным в соцсетях и СМИ. Накануне появилась информация, что педагог МБОУ СОШ № 5 применил физическую силу в отношении ученика.

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Учитель 24 октября схватил шестиклассника за шею. Мама пострадавшего в разговоре с «360» заявила, что так преподаватель пытался проучить детей. По ее словам, теперь другие ученики боятся ходить в школу.

Центральный аппарат СК РФ взял под контроль ход расследования уголовного дела. Все обстоятельства случившегося уточняются.