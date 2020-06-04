Уголовное дело завели в Геленджике на человека, который выстрелил в собаку

Заявление написала местная жительница, которая нашла в городе дворовую собаку с огнестрельным ранением в голову. Преступника ищут. По данным правоохранителей, неизвестный расстрелял животное в упор.

Собаке делали срочную операцию в Москве. Сейчас она в порядке и находится на передержке.