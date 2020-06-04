Уголовное дело завели в Геленджике на человека, который выстрелил в собаку
Полиция Геленджика завела уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Заявление написала местная жительница, которая нашла в городе дворовую собаку с огнестрельным ранением в голову. Преступника ищут. По данным правоохранителей, неизвестный расстрелял животное в упор.
Собаке делали срочную операцию в Москве. Сейчас она в порядке и находится на передержке.