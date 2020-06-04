    04 июня 2020, 13:51

    Уголовное дело завели в Геленджике на человека, который выстрелил в собаку

    Дарья Морозова

    Полиция Геленджика завела уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

    Заявление написала местная жительница, которая нашла в городе дворовую собаку с огнестрельным ранением в голову. Преступника ищут. По данным правоохранителей, неизвестный расстрелял животное в упор.

    Собаке делали срочную операцию в Москве. Сейчас она в порядке и находится на передержке.