20 января 2023, 15:37
Уголовное дело завели против жителя Керчи за призыв к убийствам российских солдат
ФСБ сообщила о задержании призывавшего в соцсетях убивать российских солдат жителя Керчи
Жителя Керчи задержали за комментарии в социальной сети «Одноклассники» с призывами убивать российских военных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
В ведомстве сообщили, что обвиняемый публиковал комментарии, подпадающие под статью о призывах к осуществлению экстремистской деятельности, на своей личной странице.
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Против задержанного завели уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В данный момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
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