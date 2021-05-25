Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин стал подозреваемым по уголовному делу, сообщили источники РИА «Новости» и РЕН ТВ. По данным СМИ, его подозревают в картельном сговоре и ограничении конкуренции.

Речь идет о госконтракте на сумму около двух миллиардов рублей, уточнили издания. «В отношении заместителя главы Владимирской области Романа Годунина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции на торгах», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.