Уголовное дело завели против станцевавшей на месте аварии россиянки

Подозреваемая в организации крупной аварии в Липецке владелица иномарки стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МВД.

Авария на улице Краснозаводской в Липецке произошла в минувшую среду, 22 сентября. По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с Suzuki. В результате пострадали оба водителя и двое пассажиров «японца», в том числе ребенок 2012 года рождения.

Предполагаемая виновница аварии от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Момент аварии и последующее поведение владелицы BMW попало на видео.

На опубликованных кадрах видно, как BMW выносится на встречную полосу, где врезается в едущий прямо автомобиль. От удара Suzuki сносит на обочину. Прибывшие на место врачи начали оказывать помощь пострадавшим пассажирам. Владелица BMW нетрезвым голосом нараспев заявила, что ее за рулем не было. При этом свое заявление женщина сопроводила небольшим танцем.

В региональном главке МВД по Липецкой области заявили, что в отношении подозреваемой виновницы аварии завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Владелица BMW уже заплатила штраф в размере 30 тысяч рублей по административному протоколу за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.