Криминал 12 апреля 2024, 10:47 Уголовное дело завели против правнучки летчика Чкалова РИА «Новости»: дело о призывах к терроризму завели против правнучки Чкалова РИА «Новости»

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Уголовное дело по статье о призывах к терроризму возбудили против Дарьи Богдановой — правнучки советского летчика Валерия Чкалова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, правоохранители собираются объявить Богданову в международный розыск.

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Ранее правнучка Чкалова, выступая на интернет-дебатах в Израиле, призвала ударить ядерным оружием по Москве. Богданова заявила, что такая атака «привела бы в чувство» жителей столицы и стала бы «прекрасным завершением» конфликта на Украине.

После выступления Богдановой зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов предложил проверить ее по статье о госизмене. Сенатор также указал, что правнучка советского летчика забыла семейную историю и историю своего Отечества.

Летом 2023 года член Общественной палаты Армен Гаспарян обратился в Следственный комитет с просьбой проверить Богданову на финансирование ВСУ. Представитель ОП заподозрил, что она может быть причастна к закупке оружия для украинской армии.