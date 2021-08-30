Уголовное дело завели после сноса памятника Юрию Гагарину на Сахалине

В Сахалинской области завели уголовное дело по факту сноса памятника Юрию Гагарину в Невельске. Уголовное дело завели по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

По данным прокуратуры, в июне этого года вице-мэр Невельского городского округа дал указание снести стелу. При этом проекта демонтажа не было. На него было заведено 26 августа административное дело по статье «Самоуправство».

Во время следствия оказалось, что до сноса администрацией Невельского городского округа не принимала попыток оформить памятник как объект культурного наследия. В результате следственный орган возбудил уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ.

Памятник Юрию Гагарину сейчас находится на территории Невельского городского округа. После отбора подрядчика, стелу восстановят.

В начале августа жители Невельского района Сахалина нашли на берегу реки разрушенный памятник Юрию Гагарину. Для них он был важным символом города. В администрации тогда рассказали, что памятник был списан из-за аварийного состояния. Якобы его уже нельзя было починить. Но почему стела оказалась на побережье, мэр Невельского района Алексей Шабельни не смог объяснить.