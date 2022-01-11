Уголовное дело завели после смерти школьницы от инсульта в Приангарье

Уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности завели в городе Братске в Приангарье. Там в больнице скончалась 14-летняя девочка, сообщил СУ СК по Иркутской области.

«Десятого января следственным отделом по городу Братск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей“)», — процитировало РИА «Новости» сообщение ведомства.

В сообществе «Народные новости Братска» опубликовали пост с информацией о том, что причиной смерти ребенка стал инсульт. Мать девочки вызвала скорую помощь, которая приехала через 48 минут. Во время ожидания бригады девочка потеряла сознание, у нее были судороги и рвота, но диспетчер скорой якобы не среагировала на жалобы родителей и отправила машину издалека. Приехавший врач, по словам автора поста, не знал, что человеку требовалась экстренная помощь. Девочку доставили в медучреждение уже в коме, и через 15 дней она умерла.

Сейчас следователи выясняют подробности случившегося, допрашивают медиков и очевидцев. В Минздраве региона заявили, что на вызов была направлена первая освободившаяся бригада скорой помощи.