Криминал 27 марта 2023, 19:13 Уголовное дело завели после покушения на начальника МВД в Мариуполе СК возбудил дело после покушения на начальника полиции Москвина в Мариуполе

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Правоохранители возбудили уголовное дело в ДНР по факту покушения на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД Михаила Москвина. Об этом Следственный комитет РФ по Донецкой Народной Республике сообщил в Telegram-канале.

По данным ведомства, на месте преступления следователи изъяли фрагменты взрывного устройства.

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Неизвестные взорвали автомобиль начальника полиции Мариуполя Москвина в нескольких метрах от него. Он остался жив. Взрыв произошел около 09:30 по московскому времени на проспекте Строителей.

По данным силовых структур ДНР, у пострадавшего диагностировали легкую контузию. Сейчас жизни и здоровью сотрудника полиции ничто не угрожает. Подробности случившегося устанавливаются. Telegram-канал «Типичный Донецк» опубликовал видео со взорванным автомобилем.

Украинские военные обстреляли Мелитополь 27 марта. В результате атаки пострадали четыре человека. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что серьезные разрушения зафиксировали в многопрофильном колледже. Вероятно, что ВСУ наносили удары со стороны населенного пункта Орехов.