Криминал 14 марта 2024, 15:30 Уголовное дело завели после обстрелов ВСУ Белгородской области СК завел дело из-за гибели и ранений людей при обстрелах Белгородской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам ранений и гибели людей после обстрелов Белгородской области со стороны украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что ВСУ при обстрелах применяли реактивные системы залпового огня западного производства и вооружения, которые имеют высокие поражающие свойства.

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«Сегодня, 14 марта, в результате атаки ВСУ погибли мужчина и женщина. Повреждения получили частные домовладения, здания на территории учреждения здравоохранения, тренажерный клуб. Несколько человек получили ранения, им оказали помощь. По данным фактам завели уголовное дело», — сказала она.

Петренко добавила, что следователи предпринимают необходимые меры для установления и привлечения к уголовной ответственности всех причастных лиц.

При попытке прорыва в Белгородскую область ВСУ лишились порядка 200 человек живой силы.