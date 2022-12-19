Криминал 19 декабря 2022, 16:35 Уголовное дело завели после обрушения лесов в Краснознаменске СК завел уголовное дело после травмирования рабочих при обрушении лесов в Краснознаменске Телеканал «360»

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Уголовное дело о нарушении правил безопасности на стройке завели подмосковные следователи после обрушения лесов в Краснознаменске. Как сообщила пресс-служба ведомства, несколько рабочих в результате происшествия получили травмы.

По данным следователей, обрушение конструкций произошло во время демонтажа. Находившиеся на высоте рабочие упали в снег, а сверху на них обрушились леса. Пострадавших срочно забрали в больницу прибывшие на место медики.

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Сейчас на месте происшествия работают криминалисты для выяснения всех обстоятельств случившегося. Отдельное поручение для проведения проверки следователи направят в государственную инспекцию труда.

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По данным источника «360», всего на месте обрушения лесов пострадали 15 человек, 10 из которых госпитализировали с различными травмами.

В министерстве ЖКХ Московской области уточнили, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Еще три рабочих находятся в тяжелом, а шесть — в состоянии средней степени тяжести.

В ведомстве подчеркнули, что подрядная организация окажет финансовую помощь всем пострадавшим.