19 декабря 2022, 16:35
Уголовное дело завели после обрушения лесов в Краснознаменске
СК завел уголовное дело после травмирования рабочих при обрушении лесов в Краснознаменске
Уголовное дело о нарушении правил безопасности на стройке завели подмосковные следователи после обрушения лесов в Краснознаменске. Как сообщила пресс-служба ведомства, несколько рабочих в результате происшествия получили травмы.
По данным следователей, обрушение конструкций произошло во время демонтажа. Находившиеся на высоте рабочие упали в снег, а сверху на них обрушились леса. Пострадавших срочно забрали в больницу прибывшие на место медики.
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Сейчас на месте происшествия работают криминалисты для выяснения всех обстоятельств случившегося. Отдельное поручение для проведения проверки следователи направят в государственную инспекцию труда.
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По данным источника «360», всего на месте обрушения лесов пострадали 15 человек, 10 из которых госпитализировали с различными травмами.
В министерстве ЖКХ Московской области уточнили, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Еще три рабочих находятся в тяжелом, а шесть — в состоянии средней степени тяжести.
В ведомстве подчеркнули, что подрядная организация окажет финансовую помощь всем пострадавшим.
Строительство
СК РФ
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